Fred ilgi odağı oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Eşi Monique Salum ile birlikte geldiği AVM’de uzun süre alışveriş yapan başarılı futbolcu, ilk olarak dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katında soluğu aldı. Bir süre mağazaları dolaşan ve yeni sezon ürünlerini inceleyen Fred’e özellikle Fenerbahçe’li taraftarların ilgisi bir hayli yoğundu. Futbol severlerin ilgisine kayıtsız kalmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektiren Fred, bir süre yürümekte zorlandı.