FOX TV YENİ DİZİ KEFARET

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Kefaret dizisi, özel bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yapan Zeynep ile Başkomiser Sinan'ın başından geçen olayları ekrana taşıyacak.

Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay'ın yer alacağı Kefaret dizisinin yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan oturacak.

Zülfi Livaneli'nin Konstantiniye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin senaryo yazarı ise Mahinur Ergün olacak.