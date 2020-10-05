Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm salgın corona survivor koronavirüs
Milli Mücadeledeki başarı, 97 yıl önce İstanbul'u esaretten kurtardı
Milli Mücadeledeki başarı, 97 yıl...
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal...
Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacak, isteyen velilerimiz okula gönderecek
Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda...
Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler ya da ezilecekler
Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler...
İktidar Azerbaycan’a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz
İktidar Azerbaycan’a destek konusunda doğru...

FOX TV YENİ DİZİ KEFARET

FOX TV YENİ DİZİ KEFARET

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan  Kefaret dizisi, özel bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yapan Zeynep ile Başkomiser Sinan'ın başından geçen olayları ekrana taşıyacak.Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay'ın yer alacağı Kefaret dizisinin yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan oturacak. Zülfi Livaneli'nin Konstantiniye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin senaryo yazarı ise Mahinur Ergün olacak.Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep” karakterine hayat verirken, Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Zeynep’in hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

Anahtar Kelimeler:
Fox DiziKEFARETNurgül YeşilçayMert FıratYeni Dizi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.