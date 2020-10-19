FORMUNU KORUYOR

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Beymeni tercih eden güzel sunucu, çıkışta gazeteciler tarafından görüntülendi. Aracını beklediği esnada muhabirlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyen Esmersoy, alışveriş stili ile tam not aldı. Her fırsatta sporunu yapan ve beslenmesine dikkat eden başarılı sunucunun formunu koruması dikkatlerden kaçmadı.

DEMET AKALIN-HİRA-ESRA BALAMİR

PROGRAM SONRASI ALIŞVERİŞ TURU

Star Tv ekranlarında Alişan ile birlikte yaptıkları program sonrası soluğu İstinyePark'da alan Demet Akalın, kızı Hira ve yakın arkadaşı Esra Balamir ile Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı. Program sonrası alışveriş turuna çıkan ve çoğunlukla çocuk giyim mağazalarından kızı için alışveriş yapan Akalın, alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'na çıkarak Butterfly chocolate da oturarak yorgunluk kahvesi içti. Burada yakın arkadaşları ile karşılaşan ve onlarla sohbet eden ünlü şarkıcı alışveriş yaptığı mağazalardan paketlerinin gelmesi ile birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.

NECİP MEMİLİ-DİDEM MEMİLİ

EVLİ MUTLU ÇOCUKLU

Show Tv'nin başarılı dizilerinden Çukur'da canlandırdığı Cumali karakteri ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili, eşi Didem Memili ve kızı ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. 2020 yılı başında sade bir nikahla evlenen ve Temmuz ayında kızları Asya'yı kucaklarına alan çift, alışveriş turunda görüntülendi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Memili çifti, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmazken "Kızımızı görmezsen mutlu oluruz" ricasında bulunmayı da ihmal etmediler. Flaşların rahatsız etmemesi için bu ricada bulunan Necip Memili ve eşi "Anlayışınız için teşekkür ederiz, kolay gelsin. İyi Çalışmalar." diyerek basın mensuplarından uzaklaşarak alışveriş turu için Beymen Mağazasına giriş yaptılar. Uzun süre alışverişin keyfini süren Memili çifti, "Cumali" hayranlarının da yoğun ilgisi ile karşılaştılar.

GAMZE KARAMAN KEÇELİ

ALIŞVERİŞ TURU

İş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Karaman Keçeli, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışveriş turuna çıkan oyuncu, alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'a geçerek burada yorgunluk kahvesi içti. Yakın dostu ile koyu bir sohbete tutulan Karaman Keçeli, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

EBRU AKEL-SEVİL TUĞUL

TOPLANTI ZAMANI

"Kendine iyi bak" programı ile ekranlarda sevenleri ile buluşan Ebru Akel, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Programın yapımcısı Sevil Tuğul ile bir araya gelen Akel, çıkışta yapımcısı ile birlikte poz vermeyi tercih etti. Öğle saatlerinde tek başına alışveriş turuna gelen ve toplantı öncesi uzun süre alışverişin keyfini çıkaran güzel sunucu, daha sonra Markalar Sokağı'na çıkarak Masa restoranda yemek yiyip, toplantısını gerçekleştirdi. Uzun süre keyifli sohbetin ardından akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrılan Akel, "Kendine iyi bak, için yapımcım ile güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Teşekkür ederiz" demek ile yetindi.