  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Fiziğiyle Mankenlere Taş Çıkardı

Fiziğiyle Mankenlere Taş Çıkardı

Yayınlanma:
Fiziğiyle Mankenlere Taş Çıkardı
Şarkıcı Tuğba Özerk, iş temposundan fırsat bularak çıktığı Kıbrıs tatilinde plajda Gülistan Akkaya’nın hazırladığı kıyafetler için vücut ölçülerini aldırdı.

Şarkıcı Tuğba Özerk, iş temposundan fırsat bularak çıktığı Kıbrıs tatilinde plajda Gülistan Akkaya’nın hazırladığı kıyafetler için vücut ölçülerini aldırdı.

fizigiyle-mankenlere-tas-cikardi-1.jpeg

Kumsalda ölçü aldıran sanatçı iddialı fiziğiyle adeta mankenlere taş çıkardı. Fit haliyle dikkatleri toplayan sanatçı güzelliğiyle olduğu kadar kusursuz fiziğiyle de göz doldurdu. Önümüzdeki günlerde sürpriz projelerin yolda olduğunu söyleyen Özerk, yazın son günlerinin de keyfini çıkarmayı ihmal etmedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Masterchef'te Ortalık Karıştı! Mehmet Şef O Olaydan Sonra Resmen Çıldırdı!
Masterchef'te Ortalık Karıştı! Mehmet Şef O Olaydan Sonra Resmen Çıldırdı!
Ece Mumay'a binlerce kişi eşlik etti
Ece Mumay'a binlerce kişi eşlik etti
Göknur 'Bi Daha' Diyor
Göknur 'Bi Daha' Diyor
Heyecanlı Bekleyiş
Heyecanlı Bekleyiş
Kendimi Tutamadım
Kendimi Tutamadım
Magazin dünyası Michaela Asrto'da ne istiyor?
Magazin dünyası Michaela Asrto'da ne istiyor?
Müge Boz siyahlar içinde
Müge Boz siyahlar içinde