Fiziğiyle Mankenlere Taş Çıkardı

Şarkıcı Tuğba Özerk, iş temposundan fırsat bularak çıktığı Kıbrıs tatilinde plajda Gülistan Akkaya’nın hazırladığı kıyafetler için vücut ölçülerini aldırdı.

Kumsalda ölçü aldıran sanatçı iddialı fiziğiyle adeta mankenlere taş çıkardı. Fit haliyle dikkatleri toplayan sanatçı güzelliğiyle olduğu kadar kusursuz fiziğiyle de göz doldurdu. Önümüzdeki günlerde sürpriz projelerin yolda olduğunu söyleyen Özerk, yazın son günlerinin de keyfini çıkarmayı ihmal etmedi.