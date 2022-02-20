Filiz Akın'dan Demet Özdemir'in Kalbini Uçuran Övgü!

Netflix de en çok izlenenler arasına giren Aşk taktikleri filmi Türk sinemasının dört yapraklı Gonca Filiz Akın'dan da tam not aldı.

Filiz Akın, filmin başrol oyuncusu Demet Özdemir'in fotoğrafına yorum yaptı.

"Dün gece izledim. Netflix'teki Aşk Taktikleri filmindeki başarılı oyunculuğunuzu. Başarısına katkınız için tebrikler" ifadelerini kullandı. Yorumu yanıtsız bırakmayan Özdemir, "Bunları sizden duymak ne kadar kıymetli bir bilseniz... Yüzümü güldürdünüz. Kalbimi uçurdunuz. Hep var olun" yazdı.