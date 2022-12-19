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FİKRET ORMAN-NAZLI ORMAN BABA KIZ ALIŞVERİŞİ
MAGAZİN 19.12.2022, 13:48
Beşiktaş kulübünün eski başkanlarından başarılı iş insanı Fikret Orman ve kızı Nazlı Orman, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Güneşli ve sıcak havanın tadını Markalar Sokağı'nda alışveriş yaparak değerlendiren Orman ve kızı, gazetecilerle selamlaştıktan sonra alışveriş turlarına devam ettiler. Dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan siyah beyazlı eski başkan ve kızı akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.
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