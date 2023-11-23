Feyyaz Şerifoğlu'nun Tatil Günü
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Ekranların başarılı oyuncuların olan Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Ekranların başarılı oyuncuların olan Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan yakışıklı oyuncu, yanına gelen sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Repo gününü değerlendirdiğini belirten başarılı oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.
Meydan katından bulunan bir restoranda yemek yiyip dinlendikten sonra aracını vale noktasından teslim alıp AVM’den ayrıldı.