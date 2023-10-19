Ferhat Göçer’den Sürpriz Düet
Sanatçı ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer, Azerbaycanlı sanatçı Arzuxanım ile birlikte sürpriz bir düete imza attı. Sözleri Neşe Seçil’e, bestesi sanatçısının kendisine ait olan “Yüzleşme” isimli şarkısını verdi.
Göçer, Bakü’de verdiği bir konser sırasında sahneye davet ettiği ve sesini çok beğendiği müzisyen Arzuxanım’la şarkıda düet yapma kararı aldı.
Ferhat Göçer’in daha önce hiç denemediği bir tarzda olmasıyla dikkat çeken şarkının düzenlemesi ise Elvin Musayev tarafından yapıldı.
Yönetmenliğini Said Zeynalov’un yaptığı klipte çekilen şarkı ve klibi tüm dijital platformlardaki yerini aldı.
KLİP
Müzik: Ferhat Göçer
Söz: Neşe Seçil Tokat
By Rehman
Süpervizör: Ayşe Birgül Yılmaz
Düzenleme: Elvin Musayev
Mix-master: Nurlan Hatemoğlu
Guitar: Mehdi Mamedov
Görüntü yönetmeni: Asgar Husiyev
Yönetmen ve kurgu yönetmeni: Said Zeynalov
Color grade: Samir Arifoğlu
Make up&hair: Mesut Özuzun
Işık şefi: Mehmet Tuna
Foto: Babek Subhani
Makyöz: Ayşe Altunyıldız, Esra Yarbaşı
Kuaför: Gökhan Toka
ŞARKI SÖZLERİ
Tamam kabul benim hatamdı
Hayat büyük büyük kumardı
Umudu hoş hayali tatlı
Seninle bi’ ihtimalim vardı
Sorun değil yine aşardım
Sen iste ben susuz yaşardım
Yolun sonu yakında oysa
Yol ortasında yalnız kaldım
Zarar ziyan cebimde dursun
Yaşattığın tecrübem olsun
Hayat bana büyük oyunsun
Dik durdum devrilmedim
Nefsime yenilmedim
Herkese kucak açtım da
Ben bir gün sevilmedim
Parayla dost olmadım
Yalandan yar olmadım
Kendi suyumdan içtim de
Akarken doldurmadım
Şimdi boş kalbim boş ellerim bomboş
Verdiğim sözde durdum
Girdiğim kalpte vurdum
Herkes doğrudur umdum
Ne umdum bak ne buldum
Dik durdum devrilmedim
Nefsime yenilmedim
Herkese kucak açtım da
Ben niye sevilmedim
Şimdi boş kalbim boş ellerim bomboş / şimdi bu kalbim boş ellerim bomboş