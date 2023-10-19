Ferhat Göçer’den Sürpriz Düet

Sanatçı ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer, Azerbaycanlı sanatçı Arzuxanım ile birlikte sürpriz bir düete imza attı. Sözleri Neşe Seçil’e, bestesi sanatçısının kendisine ait olan “Yüzleşme” isimli şarkısını verdi.

Göçer, Bakü’de verdiği bir konser sırasında sahneye davet ettiği ve sesini çok beğendiği müzisyen Arzuxanım’la şarkıda düet yapma kararı aldı.

Ferhat Göçer’in daha önce hiç denemediği bir tarzda olmasıyla dikkat çeken şarkının düzenlemesi ise Elvin Musayev tarafından yapıldı.

Yönetmenliğini Said Zeynalov’un yaptığı klipte çekilen şarkı ve klibi tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

KLİP

Müzik: Ferhat Göçer

Söz: Neşe Seçil Tokat

By Rehman

Süpervizör: Ayşe Birgül Yılmaz

Düzenleme: Elvin Musayev

Mix-master: Nurlan Hatemoğlu

Guitar: Mehdi Mamedov

Görüntü yönetmeni: Asgar Husiyev

Yönetmen ve kurgu yönetmeni: Said Zeynalov

Color grade: Samir Arifoğlu

Make up&hair: Mesut Özuzun

Işık şefi: Mehmet Tuna

Foto: Babek Subhani

Makyöz: Ayşe Altunyıldız, Esra Yarbaşı

Kuaför: Gökhan Toka

ŞARKI SÖZLERİ

Tamam kabul benim hatamdı

Hayat büyük büyük kumardı

Umudu hoş hayali tatlı

Seninle bi’ ihtimalim vardı

Sorun değil yine aşardım

Sen iste ben susuz yaşardım

Yolun sonu yakında oysa

Yol ortasında yalnız kaldım

Zarar ziyan cebimde dursun

Yaşattığın tecrübem olsun

Hayat bana büyük oyunsun

Dik durdum devrilmedim

Nefsime yenilmedim

Herkese kucak açtım da

Ben bir gün sevilmedim

Parayla dost olmadım

Yalandan yar olmadım

Kendi suyumdan içtim de

Akarken doldurmadım

Şimdi boş kalbim boş ellerim bomboş

Verdiğim sözde durdum

Girdiğim kalpte vurdum

Herkes doğrudur umdum

Ne umdum bak ne buldum

Dik durdum devrilmedim

Nefsime yenilmedim

Herkese kucak açtım da

Ben niye sevilmedim

Şimdi boş kalbim boş ellerim bomboş / şimdi bu kalbim boş ellerim bomboş