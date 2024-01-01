Ferhat Göçer Sapanca'da Unutulmaz Bir Yılbaşı Akşamı Yaşattı

Ferhat Göçer, yeni yılı NG Sapanca sahnesinde karşıladı.

NG Sapanca balo salonunda kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin son 30 yıla damgasını vuran hit şarkılarıyla da sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşatan Göçer, sahnede yaptığı konuşmada barış ve huzur dolu bir 2024 yılı dilediğini ifade etti ve “Tüm görüşlerin hassasiyetlerine saygı duyduğumuz, empati, hoşgörü ve anlayışın geliştiği bir yıl olmasını dilerim” dedi.