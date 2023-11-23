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Ferhat Göçer: Güzel geri dönüşleri görmek mutluluk veriyor

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Ferhat Göçer: Güzel geri dönüşleri görmek mutluluk veriyor
Sahnelerin başarılı ismi Ferhat Göçer, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Sahnelerin başarılı ismi Ferhat Göçer, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı şarkıcı, ‘’yeni şarkım ‘’Hoşça kal’’ şimdi yayında güzel geri dönüşleri görmek mutluluk veriyor’’ ifadelerini kullandı. Siyahlar içindeki tarzı ile dikkat çeken başarılı şarkıcı, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdikten sonra, yanına gelen hayranlarını da kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirip ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi.

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