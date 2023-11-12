Ferhat Göçer, Arzu Tekin`in sorularını yanıtladı

Canlı yayındaki sözlerine “Size, Ereğli FM ve Kdz. Ereğli’ye sevgilerimi iletiyorum.” diyerek başlayan Göçer, “Sevgili Arzu hanım ile birkaç şarkı üzerinde durduk, bu şarkı benim içinde yepyeni bir tarz. Bir tanede böyle bir şarkımız oldu. Geri dönüşleri bende heyecanla bekliyorum.” dedi.

Göçer “ Bu şarkı her türlü zorluğa rağmen ideallerinden, ahlakından, adalet duygusundan vicdanından ödün vermeyenlere gelsin. Bugünün şartlarında bunları sürdürebilmek çok zor bu. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda bu şarkıya sarılın.” İfadelerini de kullandı.

NEŞE SEÇİL YENİ DÖNEMİN SEZEN AKSU’SU

Yüzleşme şarkısının söz yazarı Neşe Seçil ile ilgili “ Neşe yeni dönemin Sezen Aksu’su.” görüşüne yer veren Göçer, “ Neşe dili, kalemi çok güçlü bir söz yazarı , aynı zamanda yorumcu . Onun kaleminden birbirinden güzel daha niceleri gelecektir.” dedi.

EREĞLİ MUHTEŞEMDİ

Arzu Tekin’in 8 yıl önce Ereğli’de verdiği konseri hatırlattı Ferhat Göçer, “O akşamı unutamıyorum. Muhteşem bir kalabalıktı. Muhteşem bir coşkuydu. İnşallah Ereğli’de bir kez daha buluşuruz. Şarkıma sahip çıkıp dinleyicilerle buluşturduğunuz için teşekkür ederim.” dedi.

Tekin’in “Ereğli FM’de bir bardak çay, bir yudum kahveniz her zaman hazır” sözüne “Tatlılar da benden, alıp geleceğim.” karşılığını veren Göçer, Tekin’in buluşmaya vesile olan Mine Ayman’a da teşekkür etmesi üzerine “ Ben ona kraliçem diyorum Mine yi de söyledin ya tatlıyı, Antep den kuru baklavaya yükseltiyorum . karşılığını verdi.