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Fatma Turgut: Hem Aldatıldım Hem Aldattım

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Fatma Turgut: Hem Aldatıldım Hem Aldattım
Konserden konsere koşan Fatma Turgut son günleri adeta bir maraton sporcusu gibi geçirdi. Üst üste 6 ilde konser veren Fatma Turgut sahneden seyircisiyle dertleşmeye devam etti ve samimi itiraflarda bulundu…

Türkiye’yi gezerek hayranlarıyla buluşmaya devam eden Fatma Turgut hiç ara vermeden arka arkaya 6 şehirde konser verdi. Turgut sırasıyla Malatya Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu, Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Gaziantep Şahinbey Kültür Merkezi, Kayseri Erciyes Kültür Merkezi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Kocaeli Hayal Kahvesi’nde sahneye çıktı. Performansıyla seyircisinden tam not aldı.

Yoğun ilgiyle karşılaşan Fatma Turgut dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söylerken turne kapsamında hazırladığı özel repertuvarla hafızalardan silinmeyecek bir konser serisine imza attı. Hayranlarıyla sıkı bir iletişime sahip olan Fatma Turgut onlarla sohbet ederken samimi bir itirafta bulundu. Konu aşk ve ilişkilere gelince “Hem aldatıldım hem aldattım. Ben kendimi çoktan affettim” dedi.

Ramazan boyunca yeni şarkısı için stüdyoda çalışacak olan Fatma Turgut bir sürpriz hazırlığında olduğunu da söyledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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