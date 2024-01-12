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Fatih Ürek, Nez, Mansur Ark ve Kobra Murat'lı Ev Partileri Başlıyor

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Fatih Ürek, Nez, Mansur Ark ve Kobra Murat'lı Ev Partileri Başlıyor
Ünlü iletişimci Özgür Aras’ın İstanbul’a kazandırdığı EV, kısa sürede şehrin en popüler kulübü haline geldi. Eğlencenin ardı arkası kesilmeyen EV’de Aras, her hafta birbirinden renkli konsept partilerle, ünlü konuklarını ağırlayacak…

Eğlence dünyasında trendleri belirleyen isimlerin başında gelen ünlü iletişimci Özgür Aras bir süre önce Harbiye’de ‘oturma odası’ konseptli, EV adlı bir kulüp açmıştı. Kısa sürede İstanbul gece hayatının en popüler kulübü haline gelen EV ünlü konukları ve özel partileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dün akşam EV’e gelenler Fehmi Dalsaldı’nın efsane karakteri ‘Azize’ ile ev sahipliği yaptığı ‘Güllüm Show EV Partisi’nde çok eğlendi! Azize’nin esprileriyle adeta gülme krizine giren EV sakinleri sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu.

EV’in imzası haline gelen konsept partiler önümüzdeki günlerde hız kesmeden devam edecek. İşte EV’in parti takvimi…

12 Ocak Cuma MASKELİ PARTİ

17 Ocak Çarşamba MANSUR ARK’LA 90’LAR PARTİSİ

19 Ocak Cuma MİLENYUM PARTİSİ

24 Ocak Çarşamba EV SAHİBİNİZ FATİH ÜREK

26 Ocak Cuma NEZ İLE 90’LAR PARTİSİ

31 Ocak Çarşamba KOBRA MURAT’LA ROMAN GECESİ

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