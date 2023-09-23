Fantezi Müziğin Ünlü İsmi Bülent Şerttaş, Oğlu Emir Serttaş ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde Keyifli Bir Gün Geçirdi

Türk fantezi müziğinin önde gelen sanatçılarından Bülent Şerttaş, oğlu Emir Serttaş ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Alışverişe çıkan baba-oğul, mağazaları dolaşıp keyifli bir alışveriş günü geçirdi.

Sempatik ve samimi tavırlarıyla takdir toplayan Bülent Serttaş’ı karşısında gören sevenleri başarılı sanatçı ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Girdiği her mağazada esprili kişiliği ile neşe kaynağı olan Bülent Serttaş, daha sonra kendisini almaya gelen aracı ile AVM’den ayrıldı.