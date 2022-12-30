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Fahriye Evcen'in Karnı Burnunda Fotoğraflarına Beğeni Yağdı! Doğum Yakın
Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikinci bebelerini bekliyor. Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaştığı karnı burnunda fotoğrafla büyük beğeni topladı. Doğumuna az kalan güzel oyuncunun ikinci oğluna Kerem ismini verece söyleniyor.
MAGAZİN 30.12.2022, 10:13 30.12.2022, 10:19
İkinci bebeklerine verecekleri isim belli oldu!
Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci bebeklerine verecekleri isim belli oldu. Çift, 2 ay sonra dünyaya gelecek oğullarına Kerem adınıe verecek.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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