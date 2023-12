Eurovision maNga'yı Geri İstiyor

Türkiye’de alternatif müziğin öncü gruplarından olan maNga 2010’da ‘We Could Be The Same’ şarkısıyla Eurovision’da ikinci olmuştu. Eurovision fanları maNga’yı unutmadı. Grubun son albümü ‘Antroposen 002’ Eurovision tartışma forumlarında çok beğenildi ve maNga’nın tekrar yarışmaya katılması istendi.