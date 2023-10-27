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​​​​​​​Etkinlik günü

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​​​​​​​Etkinlik günü
Etkinlik için Raffles otele gelen Özge Ulusoy, daha sonra Zorlu AVM kısmına geçerek alışveriş yaptı.

Podyumların başarılı isimlerinden Özge Ulusoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Etkinlik için Raffles otele gelen Özge Ulusoy, daha sonra Zorlu AVM kısmına geçerek alışveriş yaptı. İlk durak olarak Beymen mağazasında soluğu alan güzel manken, bir süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmeyen Özge Ulusoy, yoğun telefon trafiği yaşarken objektiflere yansıdı. Telefonda konuşmasına rağmen muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan güzel manken, sempatik ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekerken, güzelliği ve şık kombini ile beğeni topladı.

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