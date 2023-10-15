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Esra Erol Stiliyle Parlıyor: Zorlu AVM'de Beymen Mağazasında Alışveriş Keyfi!

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Esra Erol Stiliyle Parlıyor: Zorlu AVM'de Beymen Mağazasında Alışveriş Keyfi!
Televizyon ekranlarının güzel ve başarılı sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı sunucunun ilk durağı Beymen mağazası oldu.

Televizyon ekranlarının güzel ve başarılı sunucusu Esra Erol, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı sunucunun ilk durağı Beymen mağazası oldu.

Burada kışlık yeni sezon ürünlerini inceleyen ve uzun süre alışveriş yapan güzel sunucu, ‘’hafta sonu tatilini iyi değerlendirmeye çalışıyorum, onun dışında hafta içi gün boyu işteyim program gayet iyi gidiyor fırsat buldukça bir şeyler almaya çalışıyorum’’ dedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Esra Erol’un şık AVM stili göz kamaştırdı.

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