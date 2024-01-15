Esra Erol: Mahkemede Cezalarını Bulacaklar

Ünlü sunucu Esra Erol, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM’de görüntülendi.

Geçmiş yıllarda çekmiş olduğu videonun konuşmalarını yapay zeka yöntemi ile değiştirerek dolandırılmaya çalışılan ünlü sunucu, kendisini görüntüleyen muhabirlere konu hakkında açıklama yaptı.

Erol, “Bu durumu fark eder etmez avukatlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundum ve bu videoyu görünce çok sinirlendim. Bu iş artık yargıda, suçlular cezasını bulacak” dedi.