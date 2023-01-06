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ESRA EROL'DAN PROGRAM ÖNCESİ ALIŞVERİŞ TURU
MAGAZİN 06.01.2023, 13:34
Ekranların sevilen sunucularından Esra Erol geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Beymen mağazasına girmeden önce görüntülenen Erol, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Gündüz kuşağı programı ile yıllardır izleyenlerin takdirini toplayan Erol, canlı yayın öncesi alışveriş merkezine gelerek eksiklerini giderdi. Kısa sürede alışveriş turunu tamamlayan başarılı sunucu özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
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