Esra Erol'da Karşılaşan Anne Kız Programı Birbirine Kattı

Esra Erol'a başvuran genç kız İrem Hanım, annesi Yeliz Doğan'ın hasta eşi ve çocuklarını bırakarak kaçtığnı iddia etmişti. Çok kısa sürede bulunan anne'nin pişkin davranışları karşısında daha faza dayanamayan genç kız annesine saldırdı.

Annesinin Yasak Aşk İddiası

Annesinin annelik yapmadığını yasak aşk yaşadığını ileri süren İrem, sinirden deliye dönünce annesinin üzerine yürüdü. Annesine çok kızan İrem, "Anne olan, özleyen insan gelip sarılmaya çalışır, değil mi? Kendini affettirmeye, öpmeye çalışır" dedi.

Anne Kız Programı Birbirine Kattı

Annesinin rahat davranışlarından rahatsız olan İrem, annesinin üstüne yürüyerek bağırıp çağırdı. Kızının bu davranışlarından geri adım atmayan Anne Yeliz Doğan, "Gel hadi gel" diyerek İrem'i yumuşatmaya çalıştı.İkilinin bir anda yerinden kalkarak karşı karşıya gelmesini engellemek için güvenlik ekipleri müdahale etti. Anne kız zorla sakinleşirken Esra Erol İrem'e sarılarak teselli etti.

Esra Erol annenin sözlerinden rahatsız olduğunu şu sözlerle ifade etti

, "Terbiyenizi takının. Karşınızdakinin evladınız olduğunu unutmayın. Anne olmanız, ondan büyük olmanız bu şekilde davranmanızı gerektirmiyor. İrem de siniriyle bir şey söyledi, onun da yaptığı doğru değildi. Sizinki ondan daha yanlıştı. Kızına 'senin hayatını bitireceğim' dediğini duydum. Ne yapacaksın? Bu sizin düşmanınız değil" dedi.