Esra Erol Alişan'ın Boşanma Haberini Beğendi!

Esra Erol'un, 'Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi belli oldu' başlıklı Instagram gönderisini beğenmesi tartışma yarattı. Esra Erol bu beğeniyi kısa süre sonra geri aldı.

"SEVİNECEK BİR KADIN DEĞİL"

Konu hakkında yorum yapan Seren Serengil, "Aileleri bir araya getirmeye çalışırken, bir ailenin yıkılmasına sevinecek bir kadın olacağını zannetmiyorum." dedi Konu hakkında Eda Erol'un da kriz

yaşayabileceğini düşünen Bircan Bali, "Niye beğendin abla?' diyebilir. Bence yanlışıkla beğendi. Ama Esra Erol'un konu hakkında açıklama yapması gerekli. Böyle bırakmamalı" dedi.