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Esmersoy: Sosyal medya ayrı bir yer

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Esmersoy: Sosyal medya ayrı bir yer
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, “Sosyal medya ayrı bir yer herkes orada en güzel hallerini paylaşıyor. Bende öyle yapıyorum." dedi.

Son günlerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi. Sade ve doğal haliyle kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren Esmersoy, “Sosyal medya ayrı bir yer herkes orada en güzel hallerini paylaşıyor. Bende öyle yapıyorum. Şu an ise bir iş toplantısından çıktım, gördüğünüz gibiyim arkadaşlar” dedi…

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