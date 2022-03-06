Eski Survivor Yarışmacısı Ahmet Dursun'dan Nisa'ya Tam Destek

Önümüzdeki altı elemenin kaderini belirleyecek olan Büyük Oylama'nın başlamasının ardından Ahmet Dursun Instagram hesabında 2014 sezonunda dostlukları çokça konuşulan isimlerden Merve Aydın ile Gökhan Keser'e destek verdi. Ayrıca Ahmet Dursun yaptığı bir diğer paylaşımda da Nisa'yı unutmadı...