Eski Masterchef yeni Survivor Celal Sarıgül kimdir?

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs’tan yarışmaya katılan Celal Sarıgül aslen Antalyalıdır. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef yarışmasının iddialı isimlerinden birisi olan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle yarışmanın ilk günlerinde iddiasını ortaya koymuştu.

MasterChef yarışmasında adından çokca konuşturan Calal Sarıgül Survivor macerasında da iddialı bir isim olacaktır.