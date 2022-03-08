Esin İris yeni teklisi ile yılın en dikkat çekici şarkılarından biri olmaya aday

Esin İris’in alternatif sularda yüzdüğü ve elektro pop türünde ürettiği Garaj Müzik etiketli yeni şarkısı “Evrende Yalnızız” tüm dijital platformlarda yayında. Şarkı, hikaye anlatıcısı şeklinde yazılan şarkı sözü yapısı ve dinamik düzenlemesi ile dünyada hakim olmaya başlayan yeni nesil pop müziğe örnek teşkil ediyor.

Uzay boşluğunda özgürce salınmayı çağrıştıran sound’u, dansa çağıran ritmik yapısı, duygunun akışkanlığını sembolize eden arpeggiator synthleri ve nakaratın yerine güçlü bir şekilde kendini konumlayan vokal sample’ları ile “Evrende Yalnızız” yılın en dikkat çekici çalışmalarından biri olmaya aday.

Sözleri Esin İris’e, bestesi Esin İris ve Orhan Akın’a, düzenlemesi Yiğit Avcı’ya ait “Evrende Yalnızız”, insanın anlama ve anlaşılma kaygısını derinlerde bir yerde sakladığı çağdaş yalnızlığına ve sevgi ihtiyacının zamansızlığına dokunuyor.