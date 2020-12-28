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Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi.

Murat Övünç'ten açıklama: ''Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi.''

Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi.

Murat Övünç'ten özel hayatına dair açıklamlar geldi.

Youtube'da bir kanala konuk olan Övünç'ten kendisi ile ilgili merak edilenlere samimi açıklamalar geldi.

Murat Övüç, "15-16 yaşlarımda cinsel tercihimin farkına vardım. Bir şey var ama adını koyamıyorum. Aile ataerkil, aileme anlatamıyorum beni çok iyi anlayan bir ablam vardı onunla dertlerimi paylaşıyordum. Zaman geldi artık evlenmem lazım. Bütün akrabalara ne diyeceğiz, 26-27 yaşıma gelmişim bana kız bakıyorlar ben istemiyordum falan. Ailem de bu durumun farkındaydı ama kimse evladına bu durumu konduramıyor… Herkes 'Murat neden evleniyor' diye soruyor. İnsanlarda o mantık vardı. 'Acaba bir arızası mı var bir şeyi mi var' diye düşünüyorlar. Sonra evlendim. Bir oğlum var, yedi yıl evli kaldım" ifadelerini kullandı.

Övüç, 7 yıl evli kaldım. Eşim beni görür görmez çok sevdi. Ben esprili bir adamım altı yaş küçüktü kendisi. Ben 26 yaşımdaydım eşim de 20 yaşındaydı. Beni görür görmez aşık oldu. Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi. Onu mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaptım ama sonunda 'yeter' dedim. Sonra durumu eşime anlattım. O da bu durumu çok anlayışla karşıladı, çok aklı başında düzgün bir hanımefendi kendisi hala görüşüyoruz" diye konuştu.

Övüç, "Boşandıktan sonra hayatımın en zor dönemiydi. Babam kabul etmedi. Evladımı babam aldı, ben dışlanmış gibi kaldım. Benim için zor hayat o zaman başladı. Hayatımı 1+1 dairede geçirdim. Çok aç kaldığım günler oldu. Şimdi şükürler olsun ki bütün imkanlara sahibim" dedi.

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