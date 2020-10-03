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Ertem Şener kimdir ? Kaç yaşında? Nereli ?

Ertem Şener 1975 yılında Malatya'da doğdu. İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde okudu. Çalışma hayatına radyo ve televizyon programlarında sunuculuk yaparak başladı.

Ertem Şener kimdir ? Kaç yaşında? Nereli ?

İlk televizyon deneyimini Muğla'nın yerel kanalı Şah Tv'de Muğlaspor - Yeni Salihlispor maç anlatımıyla kazanan Şener, buradan TGRT'ye transfer oldu ve İtalya ligi maçlarındaki anlatımıyla futbol severlerin beğenisini kazandı. Kısa bir süre Kanal 6 da sunuculuk yaptıktan sonra 1997 yılında Star Tv'ye geçti. Star Tv'de yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının spikerliğini yaptı. Telegol, Futbolig gibi programların sunuculuğunu üstlendi. 2001 yılında özel bir ajans adına çalışmak için İtalya'nın Milano kentine giden Şener, 2002 yılında Star Tv'ye geri döndü. 2012 yılında Kanal D'de yayınlanan Kazanmak İçin Bir Dakika programını sundu. Ağustos 2012'de TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Tropy Türk'ün sunuculuğunu ise Helin Avşar ve Taner Güngör ile birlikte üstlendi[1]. Kasım 2012 tarihinden itibaren Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarının sunuculuğunu yapıyordu.

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