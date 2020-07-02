Ersin Korkut yeni Messi'ye alıştı

Survivor 2020’den sakatlığı nedeniyle elenmek zorunda kalan Ersin Korkut, çok sevdiği köpeği Mes’in ölümüyle gündem olmuştu.

Ersin Korkut Survivor panorama da kaybettiği köpeği Mes’in acısını dindirmek için başka bir köpek sahiplendi. Yarışmacı arkadaşları Mert Öcal ve Parviz Abdullayev ile Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülenen Korkut, şöyle dedi:

‘YENİ KÖPEĞİME ALIŞTIM’

“Yapacak bir şey yok. Mess'in yerine onunla vakit geçiriyorum. Evet yeni köpeğime alıştım. O da bana alıştı. Buraya geleceğim diye bırakmıştım, şimdi gidip onu alacağım, eve gideceğiz.”