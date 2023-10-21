Ero'dan Yeni Tekli

Rap dünyasının sevilen isimlerinden Ero, peş peşe yayınladığı şarkılarıyla müzik dünyasındaki yerini korumaya devam ediyor. Yetenekli rapçinin yeni teklisi olan “Beni Yorma” Sony Müzik Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda.

Şarkının sözleri Ero’ya aitken, beste Aye Productions, düzenleme ise Young C imzası taşıyor. Ero, başarılı dinlenme sayılarının beraberinde yakaladığı Tiktok izlenmeleriyle de ismini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. 20 Ekim itibarıyla şarkının beraberinde çektiği kliple birlikte de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Ero, izleyicilerin karşısına duygusal ve romantik bir kliple çıkacak. Son duygusal parçası olarak nitelendirdiği “Beni Yorma” nın ardından yeni sürprizlerle birlikte dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.