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Engin Altan Düzyatan'a Yoğun İlgi

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Engin Altan Düzyatan'a Yoğun İlgi
Ekranların başarılı oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Ekranların başarılı oyuncusu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan yakışıklı oyuncu, bir süre meydan katını dolaşıp alışveriş yaptı.

Yakın arkadaşlarıyla ayak üstü sohbet eden başarılı oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

Yanına gelen sevenleriyle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Engin Altan Düzyatan’ın siyahlar içerisindeki spor tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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