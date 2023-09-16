Emre Kınay: Tiyatroseverler Heyecanlanacak

Başarılı oyuncu Emre Kınay geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul’da objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan Dudu Restoran sahnesinde izleyici ile buluşan Kınay, birbirinden özel şarkıları seslendirerek dinleyenlerden tam not aldı.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, “Her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Onun dışında yeni sezon tiyatro oyunlarımız için hazırlık yapıyoruz. Tiyatro severleri heyecanlandıracak oyunlar geliyor.” dedi.