Emre Kınay: Şarkıcılığı da Seviyorum

Başarılı oyuncu Emre Kınay, Watergarden İstanbul’da objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan kendisininde sahibi olduğu Dudu Restoran’da sahne alan Kınay, birbirinden özel şarkıları coverlayarak okurken, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını da yanıtlayan oyuncu, “Her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Nice 100. yıllarımız olsun. Bildiğiniz üzere yeni bir dizimiz başladı. Setlere gidip geliyorum. Onun dışında yeni sezon tiyatro oyunlarımız için hazırlık yapıyoruz. Tiyatro severleri heyecanlandıracak oyunlar geliyor.” dedi.

Oyunculuk mu? Yoksa şarkı söylemeyi mi daha çok seviyorsunuz? sorusuna ise, ”Oyunculuk ayrı bir olay tabiki de. Sadece şarkı söylemeyi seviyorum okurken beni dinlemeye gelenlerin sevincinide görünce ayrı mutlu oluyorum. İkisini de severek yapıyorum.” ifadelerinde bulundu.