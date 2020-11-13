Ünlü şarkıcı Emre Kaya, Best Model Yarışmasında 2. olan Tutku Aygan ile yeni klibi için kamera karşısına geçecek.
Ünlü şarkıcı Emre Kaya, yeni klibi için hazırlıklara başladı. Popçunun Best Model Yarışmasında 2. olan Tutku Aygan ile kamera karşısına geçeceği öğrenildi. Çekimler yakında başlayacak.
Emre Kaya’nın Klip Kızı Belli Oldu
Ünlü şarkıcı Emre Kaya, Best Model Yarışmasında 2. olan Tutku Aygan ile yeni klibi için kamera karşısına geçecek.
13 Kasım 2020 Cuma 13:11
Ünlü şarkıcı Emre Kaya, Best Model Yarışmasında 2. olan Tutku Aygan ile yeni klibi için kamera karşısına geçecek.