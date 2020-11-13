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Emre Kaya’nın Klip Kızı Belli Oldu

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, Best Model Yarışmasında 2. olan Tutku Aygan ile yeni klibi için kamera karşısına geçecek.

Emre Kaya’nın Klip Kızı Belli Oldu

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, Best Model Yarışmasında 2. olan Tutku Aygan ile yeni klibi için kamera karşısına geçecek.

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, yeni klibi için hazırlıklara başladı. Popçunun Best Model Yarışmasında 2. olan Tutku Aygan ile kamera karşısına geçeceği öğrenildi. Çekimler yakında başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
EMRE KAYATutku Aygan
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