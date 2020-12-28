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Emre Aydın Hayranlarını Dinledi, Dünya Listelerine Girdi

Müzikal başarısının yanı sıra son zamanlarda YouTube’da da videolar çekmeye başlayan ve yeni albüm çalışma aşamalarını hayranlarıyla paylaşan başarılı sanatçı Emre Aydın, çıkardığı son şarkısıyla dijital platformlarda dünya listelerine girerek global bir başarıya imza attı.

Emre Aydın Hayranlarını Dinledi, Dünya Listelerine Girdi

YouTube için çektiği vloglarının fon müziği olarak kendi yazıp bestelediği ingilizce şarkısını kullanan Emre Aydın, sevenlerinin meraklı sorularına tutulmuştu. Şarkıyı çok beğenen hayranları Emre Aydın’ı şarkıyı çıkarması için ikna etti. Başarılı sanatçı “Blame” adlı şarkısını bir gece aniden paylaşma kararı aldı ve şarkıyı sadece dijital platformlardan yayınladı. 

Sevenlerini kırmamak için bu şarkıyı paylaştığını söyleyen Emre Aydın, şarkının hızlı yükselişine oldukça şaşırdığını da dile getirdi. “Blame” isimli şarkı Spotify’da 9 farklı ülkede en önemli müzik listelerinde kısa sürede yerini aldı. “Blame” içinde Ed Sheeran, Coldplay, Wiz Khalifa gibi dünyaca ünlü isimlerin olduğu listelerde üst sıralardan giriş yaparak önemli bir başarı elde etti.

Endonezya, Filipinler, Tayland, Malezya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede de listelere giren Emre Aydın duygularını şu sözlerle ifade etti; “ Şarkıyı sevenlerimi kırmamak için dijital platformlardan yayınladım ve PR çalışması bile yapmadım. Şarkımın içinde olduğu listeler oldukça önemli, bu hem benim için hem de ülkemiz için önemli bir eşiği atladığımızın göstergesidir. Oldukça mutluyum…”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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