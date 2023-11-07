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Emre Altuğ Stilini Konuşturdu!

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Emre Altuğ Stilini Konuşturdu!
Emre Altuğ, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Toplantıya geldiğini belirten Altuğ, gerçekleştirdiği toplantı sonrası alışveriş turuna çıktı.

Emre Altuğ, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Toplantıya geldiğini belirten Altuğ, gerçekleştirdiği toplantı sonrası alışveriş turuna çıktı.

Tarzıyla şıklığını da konuşturan Altuğ, Sait Ergenç tarafından kaleme alınan ve Müslüm Gürses tarafından seslendirilen, 'Seni sevmek için ölmek mi lazım' adlı şarkıyı yeniden yorumladığını ve gelen olumlu tepkilerle mutlu olduğunu dile getirdi.

Emre Altuğ, "Müslüm Gürses'in birçok şarkısını biliyorum, ama bu şarkıyı ilk kez duydum. Şarkıyı ilk işittiğimde çok beğendim. İçimize sinen, enerjik ve harika bir şarkı oldu. Ayrıca, dizimiz de çok iyi gidiyor, setlere gidip geliyorum." dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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