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Emrah'ın Reddettiği Oğlu Tayfun Erdoğan Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti!
Şarkıcı Emrah'ın evlilik dışı meydana gelen ve çocukluğu boyunca reddettiği ve DNA testleri sonucu kabul ettiği oğlu Tayfun Erdoğan sevgilisine evlenme teklifi etti.
MAGAZİN 27.12.2022, 15:06 27.12.2022, 15:19
Ünlü Şarkıcı Emrah'ın mirasından men ettiği yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan katıldığı evlilik ve Survivor programlarıyla da adını duyurmuştu. Tayfur Erdoğan geçdiğimiz gün sosyal medya hesabından sevgilisine evlilik tekliff ettiği anları takipçileriyle paylaştı.
Tayfun Erdoğan yaptığı paylaşımına, "Tayfun da büyüdü vay be ve bugün evlenme teklifi ediyor. Seni çok seviyorum. 'Evet'i kaptım, 'Evet' dedi" notunu düştü.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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