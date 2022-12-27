Emrah'ın Reddettiği Oğlu Tayfun Erdoğan Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti!

Ünlü Şarkıcı Emrah'ın mirasından men ettiği yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan katıldığı evlilik ve Survivor programlarıyla da adını duyurmuştu. Tayfur Erdoğan geçdiğimiz gün sosyal medya hesabından sevgilisine evlilik tekliff ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

Tayfun Erdoğan yaptığı paylaşımına, "Tayfun da büyüdü vay be ve bugün evlenme teklifi ediyor. Seni çok seviyorum. 'Evet'i kaptım, 'Evet' dedi" notunu düştü.