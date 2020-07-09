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Emrah Akduman İle Gökçe Mavuş Mavi Turda

ATV’de yayınlanan “Beni Bırakma” dizisinin başrol oyuncusu Emrah Akduman uzun süredir birlikte olduğu Gökçe Mavuş ile geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti.

Emrah Akduman İle Gökçe Mavuş Mavi Turda

Dizi çekimlerinin yoğunluğundan tatile çıkamayanve Coronadan ve kalabalıktan uzak kalmayı tercih eden Emrah Gökçe Akduman çifti Fethiye faralya'da tekne turuna çıktı. 
Ünlü çift Fethiye koylarını tekne turuyla gezerken bol bol denize girerek tatilin tadını çıkardı.
Bir ara tekneyide kullanan ünlü çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Anahtar Kelimeler:
AtvBeni BırakmaEMRAH AKDUMANGÖKÇE MAVUŞTatİl
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