Emina Jahovic'den Şık Alışveriş Turu: Zorlu AVM'de Yeni Sezonun Trendlerini Keşfet!

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, son günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen sanatçı, bir süre dünyaca ünlü markalardan ve mağazalardan oluşan meydan katını dolaşarak yeni sezon ürünlerini inceledi.

Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz kamaştıran şarkıcı, uzun süre kaldığı AVM’de giyim ve kozmetik mağazalarını tek tek gezmeyi ihmal etmedi. Keyfi bir hayli yerinde olan Emina Jahovic’in sade ve doğal güzelliğinin yanı sıra, siyahlar içindeki şık tarzı ise beğeni topladı.