Emina Jahovic 1,5 yılda tam 30 dadı değiştirdik.

Şarkıcı Emina Jahovic çocuklarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Memleketi Sırbistan'da bir TV programına katılan Emina Jahovic, oğullarına istedikleri gibi bir bakıcı bulmakta çok zorlandıklarını anlattı: “Yaman ve Yavuz için hep en iyisini istedik. Uzun süre kimseye güvenemedik. Bu nedenle ilk bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik.” Çalıştıkları bir hemşirenin kendisini çok şaşırttığını belirten Emina Jahovic, “Bulgar bir hemşire istediğim zaman oğlumu kucağıma vermiyordu. Onu hemen işten çıkardık. Sonunda disiplinli ve iyi bir dadı bulduk” diye konuştu. Üçüncü çocuğa sıcak baktığını da söyleyen şarkıcı, “İki oğlum var. Üçüncü bir çocuğum olursa kız olmasını isterim” dedi.