Elif Naz Özdemir, Robert De Niro'dan ders alıyor

20 Yaşındaki oyuncu Elif Naz Özdemir New York Film Academy, Los Angeles, CA Acting for Film Konservatuarında 2019 yılından bu yana eğitim görüyor.

Dünyanın en önemli starlarını yetiştiren okulu 2019 yılında kazanan oyuncu yeteneği ve disiplini ile Amerika’da yönetmenlerin, film, sanat dünyasının ilgisini çekmeyi başardı.

Robert De Niro’nun ders verdiği okuldan son yıllarda Bill Hader, Lana Condor, Aubrey Plaza, Issa Rae, Shaquille O’Neal gibi önemli isimler mezun oldu. Elif Naz Özdemir kısa süre içinde - "Detective Sanders" (2022) Kısa Film, , "It Just Happened" Başrol ve "Snack Attack" (2023) filmlerinde başrol oynayan oyuncu yine Los Angelas’da ART isimli oyunda Marc isimli karakter ile başrol oynamayı başardı.

İstanbul doğumlu ve Türkiye’de büyüyen Elif Naz kariyer planını Türkiye’yi Hollywood ve Brodway’de bir yıldız olarak temsil etmek ve ülkemizi tanıtmak olarak anlatıyor. Türkan Şoray hayranı olan oyuncu Türkiye’de konuşulan tüm şivelere hakim olmasıyla şaşırtıyor.