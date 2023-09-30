Elif İnci Aras, Zorlu AVM'de Şıklığı ve Zarafetiyle Göz Alıcıydı

Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Elif İnci Aras, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM'de, yeni sezon ürünlerini incelemek üzere mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sosyetik güzel, daha sonra dinlenmek için meydan katında bulunan Morini adlı mekâna geçti.