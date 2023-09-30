Elif İnci Aras, Zorlu AVM'de Şıklığı ve Zarafetiyle Göz Alıcıydı
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Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Elif İnci Aras, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM'de, yeni sezon ürünlerini incelemek üzere mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sosyetik güzel, daha sonra dinlenmek için meydan katında bulunan Morini adlı mekâna geçti.
Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Elif İnci Aras, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM'de, yeni sezon ürünlerini incelemek üzere mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sosyetik güzel, daha sonra dinlenmek için meydan katında bulunan Morini adlı mekâna geçti.
Yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde koyu sohbete dalan sosyetik güzelin neşeli ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Elif İnci Aras’ın tarzı ve şık kombini ise göz kamaştırdı.
Kaynak:
Magazin