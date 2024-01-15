Elif İnci Aras: İlk durak Los Angeles
Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Elif İnci Aras, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan sosyetik güzel, uzun süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı.
Alışveriş sonrası meydan katında bulunan bir restorana yakın arkadaşlarının yanına geçen Elif İnci Aras, burada öğlen yemeği yiyip, kahve eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.
Restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Elif Hanım, ‘’şu sıralar hem çalışıyorum hem okuyorum, üniversitede verdiğim derslerin son haftasıydı finallerden sonra Amerika turumuz olacak ilk durak Los Angeles’’ ifadelerini kullandı.
Elif İnci Aras’ın, siyahlar içerisindeki şık AVM tarzı göz kamaştırırken, güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekti.