  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Elif İnci Aras: İlk durak Los Angeles

Elif İnci Aras: İlk durak Los Angeles

Yayınlanma:
Elif İnci Aras: İlk durak Los Angeles
Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Elif İnci Aras, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Elif İnci Aras, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan sosyetik güzel, uzun süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı.

Alışveriş sonrası meydan katında bulunan bir restorana yakın arkadaşlarının yanına geçen Elif İnci Aras, burada öğlen yemeği yiyip, kahve eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.

Restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Elif Hanım, ‘’şu sıralar hem çalışıyorum hem okuyorum, üniversitede verdiğim derslerin son haftasıydı finallerden sonra Amerika turumuz olacak ilk durak Los Angeles’’ ifadelerini kullandı.

Elif İnci Aras’ın, siyahlar içerisindeki şık AVM tarzı göz kamaştırırken, güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Ünlü İsimler Afra Saraçoğlu’nu Elidor Lansmanında Yalnız Bırakmadı
Ünlü İsimler Afra Saraçoğlu’nu Elidor Lansmanında Yalnız Bırakmadı
Esra Erol: Mahkemede Cezalarını Bulacaklar
Esra Erol: Mahkemede Cezalarını Bulacaklar
Aslıhan Karalar: Herkes Çok Şaşıracak
Aslıhan Karalar: Herkes Çok Şaşıracak
Fatih Ürek, Nez, Mansur Ark ve Kobra Murat'lı Ev Partileri Başlıyor
Fatih Ürek, Nez, Mansur Ark ve Kobra Murat'lı Ev Partileri Başlıyor
Grammy ödüllü sanatçı İstanbul'da
Grammy ödüllü sanatçı İstanbul'da
Yıldız Tilbe yine bir aşk hikayesiyle karşımızda
Yıldız Tilbe yine bir aşk hikayesiyle karşımızda
Aslı Hünel: Müzik Benim Elim, Ayağım, Kolum En Hayati Parçam
Aslı Hünel: Müzik Benim Elim, Ayağım, Kolum En Hayati Parçam