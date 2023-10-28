Ekran Yıldızı Enes Koçak, Zorlu AVM'de Gününü Nasıl Geçirdi?

Son dönemlerin en gözde isimlerinden biri olan Enes Koçak, geçen hafta Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen ünlü oyuncu, alışveriş merkezinin birçok mağazasını ziyaret etti.

Hayranlarıyla Buluşma

Zorlu AVM'de alışveriş yapan Koçak, yanına yaklaşan hayranlarıyla sıcak bir ilgiyle karşılaştı. Sevenleriyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu gizleyemedi ve onlarla anı fotoğrafları çektirdi. Bu samimi buluşma, hem oyuncunun hem de hayranlarının gününü aydınlattı.

Restoranda Keyifli Anlar

Alışverişin ardından, Zorlu AVM'nin meydan katında bulunan bir restoranda mola veren Enes Koçak, burada lezzetli bir öğün molası verdi. Keyifli zamanlar geçiren oyuncu, rahat bir atmosferde yemek yedi.

Günü Kahveyle Sonlandırma

Öğle yemeğinin ardından kahve içerek gününü noktalayan Koçak, AVM'deki bu keyifli gününü böylece sonlandırdı. Ayrılırken objektiflere poz veren başarılı oyuncu, muhabirlere "kolay gelsin" diyerek nezaketini bir kez daha gösterdi ve AVM'den ayrıldı.

Sonuç olarak, Enes Koçak'ın Zorlu AVM'de geçirdiği bu gün, hem kendisi için hem de hayranları için unutulmaz anlara sahne oldu. Ünlü oyuncunun sıcak ve içten tavırları, hayranlarının yanı sıra alışveriş merkezindeki diğer ziyaretçiler tarafından da takdir topladı.