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Edwina Sponza Alışverişte

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Edwina Sponza Alışverişte
Son günlerde İbrahim Kutluay ile yaşadığı ilişkisinin olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen Edwina Sponza, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Son günlerde İbrahim Kutluay ile yaşadığı ilişkisinin olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen Edwina Sponza, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Alışveriş çıkışı vale noktasında bulunan vale şemsiyesinin taşına oturarak arabasını bekleyen Sponza, kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Çocuklar için o kadar çok mağaza dolaştım ki alışveriş yorgunuyum. Şu an nasıl çektiğiniz hiç önemli değil” dedi.

İbrahim Kutluay’la yaşadığı sorunlu ilişkisi hakkında sorulan sorulara ise ünlü isim, “Sadece çocukların alışverişi için buradayım” diyerek AVM’den ayrıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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