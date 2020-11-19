EDİS’TEN DANS ŞOV

Yeni albüm hazırlıkları için kampa giren Edis’in yeni dans figürlerini ve

koreografisini gösterdiği video Instagram’da olay oldu. Koreografı ile sadece 10 dakikada hazırladıkları koreografi de Edis kendisine hayran bıraktı.



Yeni albümünün hazırlıklarına hız veren Edis kampa girdi. Doğanın içindeki evinin terasını spor salonuna çeviren Edis sıkı bir şekilde form tutuyor. Gözünü dünya müzik piyasasına diken Edis’in kendine yaptığı yatırımlar bununla sınırlı kalmıyor. Bugüne kadar klip ve konserlerinde danslarıyla kendine hayran bırakan Edis bu yeteneğini bir adım daha ileri taşıyor.



Baş dansçısı ve koreografı Enes Abdulla ile düzenli olarak her gün dans stüdyosuna giren Edis bitip tükenmeyen bir enerjiyle adeta bir sporcu gibi antrenman yapıyor. Yeni dans figürleri öğrenip koreografi ezberleyen Edis bu çalışmalarını da çektiği kısa videolarla kaydediyor. Önceki gün Instagram’da paylaştığı ve koreografisini sadece 10 dakikada hazırladıkları dans videosu ilk 10 dakikada 15 bin kez izlendi. Bu rakam daha sonra katlanarak arttı. Videosu on binlerce kez izlenen Edis “Yeni şarkılar için yeni koreografiler, zorlu danslar çalışıyoruz. Dans etmeyi çok seviyorum, kendimi dans stüdyosunda çok enerjik hissediyorum. Ekibimle sevenlerime bu konuda çok büyük sürprizler hazırlıyoruz” dedi.