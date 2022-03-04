Edis'ten çok sert müzik yasağı tepkisi: "Antidemokratik ülke ve rezil bir uygulama!"
Edis, açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uyulması takdir de kapalı alanlar dahil bir çok yerde maske zorunluluğunun kalkmasına rağmen, müzik yasağının devam edeceği kararına tepki gösterdi...
MAGAZİN 04.03.2022, 13:26
Başarılı müzisyen kararla alakalı Twitter hesabından şu satırları yayınladı; "Gece 12'den sonraki müzik yasağı antidemokratik ülkelerde olabilecek rezil bir uygulama, eğer sıkı önlemleri geride bıraktıysak bu yasağı da acil olarak kaldırın artık. Ekonomi bu kadar kötü haldeyken müzik ve eğlence sektörüne yapılan bu ayrımcılığı anlayamıyorum gerçekten..."
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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