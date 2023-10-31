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Eda Edgü: Tek gerçeğim oğlum

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Eda Edgü: Tek gerçeğim oğlum
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Eda Edgü, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi. Son zamanlarda davetlerin de aranan ismi olan Eda Edgü, bu aralar işleri ile yoğun olduğunu dile getirdi.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Eda Edgü, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi. Son zamanlarda davetlerin de aranan ismi olan Eda Edgü, bu aralar işleri ile yoğun olduğunu dile getirdi.

Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay’ın eski eşi olan Eda hanım, “Sadece oğlum Efe ve işlerimle ilgileniyorum. Bugün de alışveriş yaptım. Şimdi ise oğlumla akşam yemeği yiyeceğiz oraya yetişeceğim. Tek gerçeğim oğlum Efe” diyerek AVM’den ayrıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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