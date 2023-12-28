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Ece Vahapoğlu, sokakta bile sirkeli su şişesi taşıyor

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Ece Vahapoğlu, sokakta bile sirkeli su şişesi taşıyor
Sağlıklı yaşamın öncü isimlerinden wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sokakta bile sirkeli su şişesi taşıyor.

Sporu ve sağlıklı yaşamı her an günlük hayatının içine katan Ece Vahapoğlu, son günlerde Yudumluk sirkeli su matarasını yanından ayırmıyor.

Kemal Kükrer markasının Yudumluk elçisi olarak instagramdan seçilen dört takipçisinin üç ay boyunca sağlıklı yaşam koçluğunu yapan Vahapoğlu, takımına spor ve beslenme önerilerinde bulunuyor.

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Ballı, tarçınlı elma sirkesini suya karıştırarak tüketen Vahapoğlu, “her güne bir yudum sağlık diyorum; sabah güne spor ile başlayıp gün içinde bol su tüketiyorum; hatta yudumluk sirkeli suyumu yanımda taşıyorum; vücudumun esenlik yolculuğunu destekliyor; sirkenin antioksidan etkisi beni iyi hissettiriyor.” dedi.

Fit bedeni ve enerjisiyle ilham olan Ece Vahapoğlu, sosyal medyasından da sık sık sağlıklı yaşam mesajları veriyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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