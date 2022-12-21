ECE VAHAPOĞLU'dan yoğun tempo

Başarılı yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen güzel isim; "Bugün benim için yoğun bir gün oluyor. sabah Efe'yle birlikteydik. Onu okuldan aldım eve bıraktım, hızlıca üstümü değiştirip buraya geldim. Katılmam gereken bir davet vardı onun için biraz koştur koştur geldim. Yoğun bir gün oluyor" diyerek hızlı adımlarla bulunduğu yerden ayrıldı.